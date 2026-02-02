Интервальное голодание поможет сбросить лишний вес лучше остальных

Норвежские исследователи доказали, что так называемая прерывистая диета, любимая знаменитостями, в два раза эффективнее избавляет от лишнего веса, чем прочие рационы. При этом ее надо сочетать с высоким уровнем физической активности.Так называемое интервальное голодание подразумевает ограничение по времени принятия пищи, которое необходимо сочетать с интенсивными физическими нагрузками. Она помогает женщинам сбрасывать вдвое больше веса, как показало исследование ученых из Норвегии, которые привлекли к экспериментам 131 женщину в возрасте от 19 до 45 лет. Четверть практиковал именно прерывистую диету, четверть следовала высокоинтенсивным интервальным тренировкам, четверть сочетала то и другое, а остальные женщины находились на своём обычном питании и уровне физических нагрузок.Именно первый тип рациона, то есть то самое прерывистое питание в сочетании с интенсивными тренировками позволила потерять вдвое больше лишнего веса, по сравнению со всеми остальными подходами. Так, по сравнению с контрольной группой, участницы первого режима потеряли 2,1 кг за 7 недель. При высокоинтенсивной ходьбе и беге этот показатель составил 1,7 кг. Но если женщина сочетала прерывистое голодание и интенсивные нагрузки, то теряла 3,6 кг.Приём пищи в течение более короткого периода означает, что люди сокращают количество потребляемых калорий. Однако физические нагрузки также важны, поскольку они помогают организму более эффективно сжигать жир, как установили учёные Норвежского университета науки и технологии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки