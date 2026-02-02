Раскрыт секрет выживания человека при пересадке почек

Ученые из Медицинской школы Ганновера в Германии обнаружили, что клетки пересаженной почки сохраняют своеобразную «молекулярную память» о перенесенном отторжении. Открытие может стать основой для новых диагностических методов, позволяющих точнее оценивать долгосрочные риски для трансплантата.Профессор Кристиан Хинце, который ведет пациентов после трансплантации почки, объяснил, что сам трансплантированный орган формирует след перенесенного иммунного конфликта. Обнаруженные уникальные состояния клеток дают информацию о том, насколько полно почка восстановилась после кризиса, и поэтому представляют большой интерес для клинической диагностики.Острая реакция отторжения, опосредованная Т-лимфоцитами, — одна из главных причин постепенной потери функции пересаженной почки, даже несмотря на проводимое лечение. Иммунные клетки атакуют донорский орган как чужеродный, вызывая воспаление и повреждение его структуры.Команда профессора Хинце подробно изучила, как меняется ткань почки во время и после эпизода отторжения. Оказалось, что ключевую роль играет не только иммунная реакция, но и ответ самих эпителиальных клеток почечных канальцев — тонких структур, отвечающих за очистку и транспорт веществ. Эти клетки реагируют на отторжение, активируя программы стресса и восстановления.«Некоторые из этих клеточных состояний явно отличаются от нормальных. Часть таких изменений сохраняется даже после успешного подавления отторжения и особенно часто встречается в трансплантатах с высоким риском будущей потери функции», — отмечает профессор Хинце.Анализ больших групп пациентов показал, что высокий процент таких измененных эпителиальных клеток в образце биопсии служит тревожным сигналом — показателем повышенного риска утраты трансплантата в последующие годы.Результаты исследования помогут выявлять пациентов, которым требуется корректировка терапии или более частый контроль. Дальнейшая работа по теме может привести к разработке методов целенаправленного воздействия на выявленные клеточные программы.

