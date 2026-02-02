Названа лучшая ягода против рака кишечника

Американские эксперты установили, что чёрная малина довольно эффективно защищает людей от злокачественных новообразований кишечника. Они относятся к числу наиболее летальных видов рака.В США опухоли кишечника - вторые по количеству смертей среди всех злокачественных новообразований, а также третьи по уровню распространённости. Причём они практически в одинаковой пропорции поражают как мужчин, так и женщин. Это тяжелейший для лечения рак, вызывающий очень интенсивные боли и психологические мучения, поэтому гораздо проще не допустить его развития вовсе. По большей части, риск рака кишечника зависит от нашего питания.Американские исследователи установили, что если включить в рацион чёрную малину, то можно добиться снижения риска данных опухолей. Эта ягода обладает противовоспалительным воздействием, она снижает вероятность бесконтрольного деления клеток, из-за которого и возникает процесс образования раковых опухолей. Кроме того, у чёрной малины есть потенциал защищать и от нейродегенеративных заболеваний. Авторы исследования назвали её естественным продуктом, обладающим мощными защитными свойствами.В экспериментах участвовали лабораторные мыши, которые были генетически запрограммированы на риск развития опухолей кишечника. Всех держали на очень популярной в мире западной диете с большим количеством жиров, низким уровнем кальция и полезных витаминов, но одной группе также давали сухой порошок чёрной малины. И именно там кишечник грызунов получал большую защиту от злокачественных новообразований.

