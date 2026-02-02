Ученый рассказал о приятном способе увеличить продолжительность жизни

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер рассказал об одном из самых приятных способов увеличить продолжительность жизни.Ученый, изучающий образ жизни долгожителей, рассказал, что в Греции, где люди нередко доживают до 100 лет, распространен обычай спать после обеда. «Самые лучшие способы продления жизни — те, которые улучшают качество жизни и приносят истинное удовольствие. Послеобеденный сон — один из них», — заявил Бюттнер.Исследователь подчеркнул, что эффективность этого способа подтверждена научными исследованиями. По его словам, врачи заметили, что 20-минутный дневной сон пять раз в неделю на треть снижает риск заболеваний сердца.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки