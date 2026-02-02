Radiology: скрытый жир повышает риск старения мозга и эпилепсии

Скрытые жировые отложения во внутренних органах связаны с ускоренным старением мозга и ухудшением когнитивных функций, даже если у человека нет внешних признаков ожирения. К такому выводу пришли ученые из Аффилированной больницы Сюйчжоуского медицинского университета, проанализировав данные МРТ тела и мозга.Исследователи показали, что решающее значение имеет не общий вес, а то, где именно накапливается жир. Наиболее неблагоприятные изменения в мозге наблюдались у людей с так называемым скрытым или эктопическим жиром — когда жировая ткань откладывается глубоко в органах, а не под кожей.С помощью МРТ ученые выделили несколько профилей распределения жира. Два из них оказались особенно рискованными: с высоким содержанием жира в поджелудочной железе и профиль «худой, но с избытком жира» — состояние, при котором масса тела остается в пределах нормы, но доля жировой ткани повышена.В группе с жировым перерождением поджелудочной железы содержание жира в этом органе достигало около 30% — в два–три раза выше, чем у других участников, и до шести раз выше, чем у людей с нормальным распределением жира.Оба профиля были связаны с уменьшением объема серого вещества мозга, появлением очагов повреждения белого вещества и снижением когнитивных показателей — скорости реакции и памяти. Эти изменения напоминали признаки ускоренного старения мозга и чаще выявлялись у мужчин.Дополнительный анализ медицинских данных показал, что такие жировые профили сопровождались повышенным риском неврологических расстройств. У «худых, но с избытком жира» мужчин риск депрессии был выше примерно в три раза, а риск инсульта — почти в два раза. У женщин с преобладанием жира в поджелудочной железе вероятность инсульта превышала норму более чем вдвое, а риск эпилепсии — более чем втрое.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки