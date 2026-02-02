Врач перечислила шесть причин частых простуд

Частые простуды, как правило, возникают не из-за проблем с иммунитетом, а из-за образа жизни, считает врач общей практики Сюзанна Уайли.По словам специалиста, существует шесть основных причин частых простуд. Первой из них она назвала хронический стресс. «Постоянное напряжение повышает уровень гормона кортизола, подавляющего иммунную систему и снижающего способность организма бороться с инфекцией», — пояснила она. Не менее важен и полноценный сон: во время глубоких фаз вырабатываются вещества, поддерживающие иммунитет, а недосып делает восстановление более медленным и сложным.К двум другим факторам риска врач отнесла курение и употребление алкоголя. По ее словам, курение ухудшает работу легких и замедляет выведение инфекций из организма, а алкоголь ослабляет иммунные клетки, нарушает сон и приводит к обезвоживанию. Уайли предупредила, что даже небольшие дозы спиртного во время болезни могут замедлить процесс выздоровления.Кроме того, как отметила специалист, частой причиной простуд может стать постоянный контакт с большим количеством людей — в школах, детских садах и офисах с открытой планировкой. Лишь в некоторых случаях повторяющиеся инфекции могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем или ослабленный иммунитет.

