Выявлен переломный момент, когда у мужчин увеличивается риск сердечного приступа

Согласно новому исследованию, обследование на риск инфаркта у мужчин следует проводить раньше: риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает расти у мужчин в возрасте около 35 лет, что значительно раньше, чем наблюдается аналогичная тенденция у женщин.Американские исследователи, проводившие это исследование, наблюдали за состоянием здоровья 5112 человек в течение в среднем около 34 лет. Поскольку участники были здоровы и имели возраст от 18 до 30 лет на момент начала исследования в середине 1980-х годов, исследователи смогли отслеживать случаи сердечно-сосудистых заболеваний (включая инсульты и сердечную недостаточность) с течением времени.Согласно данным, 35 лет — это критический возраст, когда начинают проявляться различия в риске сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин. Большая часть этих различий обусловлена ишемической болезнью сердца (ИБС), наиболее распространенной причиной инфарктов, при которой жировые отложения закупоривают артерии, блокируя кровоток.«Возможно, это кажется преждевременным, но сердечно-сосудистые заболевания развиваются в течение десятилетий, а их ранние признаки можно обнаружить уже в молодом возрасте», — говорит эпидемиолог Алекса Фридман из Северо-Западного университета в США. «Проведение скрининга в раннем возрасте может помочь выявить факторы риска на ранней стадии, что позволит разработать профилактические стратегии, снижающие долгосрочный риск».После учета других факторов, включая артериальное давление, уровень холестерина, уровень сахара в крови, статус курения, физическую активность и массу тела, разрыв сократился, но не исчез, что говорит о том, что здесь есть и другие причины.Данные показали, что мужчины достигают 5-процентного уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно на семь лет раньше, чем женщины, или в среднем на 50,5 лет против 57,5 лет. Что касается ишемической болезни сердца, то у мужчин 2-процентный уровень заболеваемости достигается на десятилетие раньше, чем у женщин.В отношении риска инсульта существенной разницы между мужчинами и женщинами не наблюдалось, а разница в риске сердечной недостаточности (когда сердце работает хуже, чем должно) начала проявляться в более позднем возрасте. Эти результаты могут быть использованы в будущих исследованиях.«Это была относительно молодая выборка — на момент последнего наблюдения всем было меньше 65 лет, — а инсульт и сердечная недостаточность, как правило, развиваются в более позднем возрасте», — говорит Фридман. Хотя в исследовании не рассматривались подробные причины различий между мужчинами и женщинами, частично это может быть связано с различиями в уровне половых гормонов и холестерина.Ранее сообщалось о десятилетней разнице в риске ишемической болезни сердца между полами, но в этом новом исследовании были проанализированы более свежие данные, а также расширены предыдущие анализы, включив в них различные виды сердечно-сосудистых заболеваний.Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти как среди мужчин, так и среди женщин в Соединенных Штатах, и исследователи стремятся не преуменьшать риски для женщин.Однако, учитывая, что женщины чаще регулярно посещают врачей для профилактических осмотров, а мужчины имеют значительное преимущество в плане риска сердечного приступа, исследователи надеются, что будут предприняты дополнительные меры для поощрения мужчин к более раннему обследованию состояния здоровья сердца.«Наши выводы свидетельствуют о том, что поощрение профилактических осмотров среди молодых мужчин может стать важной возможностью для улучшения здоровья сердца и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Фридман.

