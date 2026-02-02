Врач назвал неожиданную причину храпа

Нехватка витамина D может спровоцировать храп и даже легкую форму апноэ во сне, заявил врач, эксперт в области общественного здравоохранения Джагадиш Хиремат. Неожиданную причину нарушения дыхания во время ночного отдыха он назвал в интервьюСпециалист объяснил, что дефицит витамина D негативно сказывается на мускулатуре, в том числе на мышцах, поддерживающих проходимость дыхательных путей во сне. «При недостатке этого витамина тонус мышц верхних дыхательных путей может ослабевать, из-за этого ткани опускаются и мешают нормальному прохождению воздуха», — рассказал врач.Также, по его словам, низкий уровень витамина D нередко усиливает воспаление и нарушает работу иммунной системы. Это приводит к заложенности носа, отеку дыхательных путей, что еще сильнее затрудняет дыхание во сне.Хиремат подчеркнул, что, согласно последним исследованиям, прием витамина D помогает уменьшить храп, а также помогает улучшить качество ночного отдыха за счет положительного воздействия на выработку гормона сна мелатонина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки