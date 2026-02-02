Скрытые жировые отложения связаны с ускоренным старением мозга

Выявлены определенные скрытые закономерности накопления жира в организме, которые служат маркерами ускоренного старения мозга и большей потери мозговой ткани. Полученные данные позволяют переосмыслить риск для мозга как явление, которое может накапливаться незаметно, даже у людей, внешне не проявляющих признаков ожирения.При детальном сканировании тела и мозга наиболее выраженные тревожные признаки проявлялись там, где жир откладывался глубоко в органах, а не под кожей.Изучив эти снимки, Кай Лю и его коллеги из Аффилированной больницы Сюйчжоуского медицинского университета (XMU) задокументировали, как накопление жира в поджелудочной железе и так называемый «худой жир» тесно коррелируют с уменьшением размеров определенных областей мозга и ухудшением когнитивных показателей.Эти закономерности отличались от общего веса тела, показывая, что место накопления жира может иметь большее значение, чем его видимое внешнее количество.Эта граница создает предпосылки для более детального изучения того, почему некоторые формы скрытого жира имеют более серьезные неврологические последствия, чем другие.Вместо того чтобы рассматривать ожирение у всех одинаково, исследователи разделили людей по степени накопления жира в разных частях тела.Они скорректировали каждый показатель жировой массы с учетом индекса массы тела (ИМТ), показателя, используемого в клиниках для скрининга соотношения веса и роста, а затем сгруппировали схожие закономерности.В качестве основного инструмента они использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ), сканирование, позволяющее четко отображать мягкие ткани, и с помощью МРТ было выявлено восемь жировых отложений.Из шести созданных профилей два показали наиболее сильную связь с потерей мышечной массы: с преобладанием поражения поджелудочной железы и с «худым, но с избытком жира».У одной группы высокого риска было обнаружено необычно большое количество жира в поджелудочной железе, даже несмотря на то, что МРТ показала, что печень не выглядела такой жировой.В кратком отчете подробно описаны результаты МРТ-исследований, показавшие наличие примерно 30 процентов жира в ткани поджелудочной железы.Уровень жира в поджелудочной железе был в два-три раза выше, чем в других категориях, и до шести раз выше, чем у людей с нормальным весом.Внешне профиль "худой, но с избытком жира" выглядел менее тревожным, однако сканирование показало высокое содержание жира в большей части тела.Врачи называют это ожирением при нормальном весе — высокое содержание жира в организме, несмотря на средний вес, — и оно может скрываться за обычными показателями.У многих в этой группе было больше жира в области живота и более высокое соотношение веса к мышечной массе, то есть масса тела по сравнению с мышечной массой.«Поэтому, если и есть какая-то характеристика, которая лучше всего описывает этот профиль, то, я думаю, это повышенное соотношение веса к мышечной массе, особенно у мужчин», — сказал Лю.Когда жир накапливается в органах, клетки перерабатывают его иначе, чем под кожей, и это перестаёт быть просто хранилищем. Ранее было показано, что такое эктопическое накопление жира связано с проблемами, вызванными инсулином.Когда ткани перестают реагировать на инсулин, уровень глюкозы в крови остается повышенным, что подпитывает воспаление, способное повредить мелкие кровеносные сосуды.Тот же стресс может достигать и головного мозга, поскольку повреждение кровеносных сосудов и воспаление часто распространяются по всему организму одновременно.В предыдущих исследованиях с использованием методов нейровизуализации уже была установлена ??связь между абдоминальным жиром и изменениями в головном мозге, а в обзоре 2023 года эти связи были обобщены.В текущем исследовании были предприняты дальнейшие шаги: жировые отложения сопоставлялись с серым веществом — клетками головного мозга, обрабатывающими информацию, — и было обнаружено повсеместное уменьшение их количества.Исследователи также обнаружили больше очагов гипертенсивности белого вещества — ярких пятен, связанных с повреждением мелких сосудов, — в группах повышенного риска.Эти маркеры совпадали с признаками старения мозга у мужчин, что вызывает опасения по поводу того, что повреждения могут развиваться до появления явных симптомов.Результаты сканирования мозга были не единственными сигналами, поскольку несколько тестов на когнитивные способности показали более низкие показатели у лиц с более высоким риском.При выполнении быстрого задания на сопоставление некоторым участникам потребовалось около 543 миллисекунд для ответа, по сравнению с 517 миллисекундами в группе с нормальным весом.Также ухудшилась память, включая проспективную память и зрительное воспроизведение, причем у мужчин с так называемым "худым, но с избытком жира" наблюдалось более резкое снижение.Для отдельного человека это были незначительные различия, но на уровне популяции они имели значение, поскольку коррелировали с изменениями в структуре мозга.Медицинские записи добавили ясности, поскольку профили жировой ткани высокого риска совпадали с более высокой вероятностью развития ряда неврологических расстройств.У мужчин с маркировкой "худой, но с избытком жира" вероятность депрессивного эпизода была примерно в три раза выше, а риск инсульта — почти в два раза выше.У женщин с преобладанием жира в поджелудочной железе вероятность инсульта была более чем в два раза выше, а риск эпилепсии — более чем в три раза выше.Даже с использованием методов визуализации исследование не смогло показать, что распределение жировой ткани напрямую вызывает снижение когнитивных функций.Исследователи измерили характеристики жировой ткани и мозга в один и тот же момент времени, поэтому предшествующие заболевания или длительные вредные привычки могли повлиять на оба показателя.Повторные сканирования в течение нескольких лет помогут проверить, влияет ли изменение запасов жира на траекторию движения мозга и сохраняются ли половые различия.Полученные результаты свидетельствуют о том, что скрытый жир в поджелудочной железе или его сочетание с низкой мышечной массой могут сигнализировать о стрессе в головном мозге.Если клиники начнут чаще измерять содержание жира и мышечной ткани в органах, они смогут выявлять пациентов с повышенным риском на ранних стадиях и изучать целенаправленные методы профилактики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки