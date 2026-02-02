В клюкве найдено соединение, помогающее от инфекций мочевыводящих путей

Специалисты выявили, что одно из соединений, которые содержатся в клюкве, способно эффективно уменьшать риски развития инфекций мочевыводящих путей. Это вещество мирицетин-3-O-галактозид, который, как продемонстрировало исследование, помогает организму справляться с бактериями без использования антибиотиков.Эксперимент на мышах позволил выяснить, что прием данного соединения до и после заражения позволял заметно снижать бактериальную нагрузку в моче, мочевом пузыре и почках. У грызунов также отмечали уменьшение признаков воспаления и окислительного стресса — ключевых процессов, сопровождающих инфекцию.Ключевой механизм оказался неожиданным. Рабочее вещество из клюквы не напрямую убивает бактерии, а мешает им закрепиться на клетках мочевыводящих путей. Подавляет функционал бактериальных «крючков» — адгезинов и ворсинок, при помощи которых обычно идёт прикрепление к тканям уропатогенной кишечной палочки, а также снижается чувствительность самих клеток к подобному прикреплению.Авторы акцентируют, что результаты новой работы особенно актуальны на фоне растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Эксперименты пока проводились лишь на животных, но они дают новые научные основания для применения компонентов клюквы в качестве потенциально профилактического и вспомогательного лечебного средства против рецидива инфекций мочевых путей.

