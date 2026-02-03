Как современная наука помогает полноценно выспаться

Ученые Южного научного центра РАН и врачи лаборатории респираторного мониторинга RM-LAB разработали миниатюрное устройство, которое может быть полезно для диагностики и лечения определенных нарушений сна. Прибор помогает устранить, например, "эффект первой ночи", когда человек не может заснуть и полноценно выспаться.Результаты работы ученых и изобретение были представлены на VIII Всероссийской научно-практической конференции "Клиническая сомнология" в Москве.В основе работы устройства, получившего название Smart Cricket, лежит актиграфия — метод объективной оценки ритма сна и бодрствования путем регистрации двигательной активности пациента. Внешне разработка напоминает обычный фитнес-браслет, но гораздо функциональнее.«Немногие из имеющихся на сегодняшний день приборов обладают функцией лечения позиционно зависимых нарушений дыхания во время сна. Большинство современных гаджетов просто фиксируют проблемы. Наш прибор оснащен специальным вибромотором, который можно настроить. Если во сне человек принимает опасную для дыхания позу, прибор мягко вибрирует, побуждая его изменить положение. Это настоящая помощь, а не просто наблюдение», — рассказал врач-сомнолог Борис Гауфман.Применение подобных технологий доказало свою эффективность во время пандемии COVID-19. В одной из больниц для пациентов, которым было строго противопоказано лежать на спине, успешно применялся отечественный актиграфический прибор. Устройство в режиме реального времени распознавало неправильную позу и вибросигналом побуждало пациента перевернуться на живот. Это позволило обеспечить круглосуточное соблюдение лечебного протокола без постоянного присутствия медперсонала.«Другое ключевое отличие нашего прибора — это "умное облако". Данные о сне можно не только просматривать, но и корректировать вместе со специалистом, что недоступно в обычных фитнес-браслетах. Пациент либо сам учится понимать свои показатели, либо отправляет их врачу-сомнологу для точных рекомендаций. Это шаг от самоконтроля к профессиональной телемедицине», — уверен Борис Гауфман.В результате совместной работы ученых и врачей получился прибор для мониторинга и оказания помощи пациентам, страдающим инсомнией (бессонницей) и иными расстройствами сна, сопровождающимися двигательными нарушениями, позиционно-зависимой формой ночного апноэ (внезапной остановкой дыхания), а также способен бороться с храпом.«Неполноценный сон еще сильнее ухудшает бодрствование и может быть результатом длительной психоэмоциональной нагрузки. Группы риска, подверженные эмоциональному выгоранию, — врачи-хирурги, авиадиспетчеры, военные — операторы БПЛА, то есть те, кто вынужден долго работать с высоким напряжением без возможности своевременной реабилитации. Улучшение качества сна при психоэмоциональном стрессе позволяет поддерживать качество работы, сохраняя здоровье», — говорится в научной работе доктора биологических наук, профессора Евгения Вербицкого.Контроль за двигательной активностью и качеством сна важен, кроме перечисленного, в геронтологической практике, в неврологии, а также в других областях медицины.КстатиПо данным ЮНЕСКО, самая большая продолжительность сна во Франции — 9,3 часа. Меньше всего в Японии — всего 6,5 часа. С ростом урбанизации лечению бессонницы уделяется большое внимание. В Японии, где переработки — часть культуры, компании внедряют "капсулы для сна" и поощряют короткий дневной отдых. В США и Европе популярны корпоративные программы и когнитивно-поведенческая терапия бессонницы в онлайн-формате. Швеция экспериментирует с шестичасовым рабочим днем, считая, что качественный сон повышает эффективность сотрудников. Тренд — создание "сонного позитивного" офиса: зоны релаксации, световые решения, имитирующие солнечный свет, и гибкий график для "сов".Ключевой вопрос«Мы ожидаем скорую регистрацию нового прибора. Он полностью автономен: для работы ему не требуется смартфон, так как он оснащен собственным вайфай-модулем и элементами искусственного интеллекта. Это позволит устройству в автоматическом режиме передавать данные пациенту или в наше облачное хранилище для обработки результатов», — рассказал Борис Гауфман.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки