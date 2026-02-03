Названы продукты, поддерживающие здоровье печени

Печень — один из самых трудолюбивых органов в организме. Этот большой орган удаляет отходы из крови, запасает энергию и помогает регулировать обмен веществ. Она также считается железой, поскольку вырабатывает химические вещества, необходимые организму.Печень вырабатывает желчь — жидкость, которая помогает переваривать пищу. Она также хранит гликоген — важный источник энергии — вместе с витаминами, которые организм может использовать позже.Хотя некоторые заболевания и образ жизни могут повредить печень, существует множество способов защитить этот жизненно важный орган.Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения — проверенные способы поддержания здоровья печени. Умеренное употребление алкоголя также важно.Исследования показывают, что некоторые добавки и продукты питания также могут помочь. Вот несколько примеров, которые, как было установлено, способствуют поддержанию здоровья печени:Расторопша пятнистая. Содержащийся в расторопше флавоноид силимарин помогает предотвратить воспаление, которое может привести к заболеваниям печени, сообщает Health. Силимарин также борется с повреждениями, вызванными свободными радикалами, и усиливает действие ферментов, необходимых для детоксикации.Листья артишока. Часто входящие в состав добавок для печени, листья артишока богаты антиоксидантами. Эти соединения могут помочь снизить повышенный уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) — ферментов, избыток которых может сигнализировать о повреждении печени.Корень одуванчика. Это растение поддерживает функцию печени, улучшая способность организма выводить токсины и стимулируя выработку желчи. Корейское исследование показало, что корень одуванчика может помочь защитить печень от повреждений, вызванных токсинами окружающей среды, такими как алкоголь и химические вещества.Свекла. Этот широко распространенный корнеплод богат питательными веществами, включая клетчатку, фолиевую кислоту, марганец и калий. Свекла поддерживает процесс детоксикации организма, помогая выводить отходы через пищеварительный тракт. Исследователи считают, что пектин в свекле стимулирует естественную очищающую функцию печени.Имбирь. Эта популярная трава широко известна своими свойствами, защищающими печень. Некоторые соединения в имбире подавляют воспалительные процессы в организме. Исследования показывают, что добавки с имбирем могут снизить риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая вызывается воспалением. Согласно исследованию, НАЖБП является наиболее распространенным заболеванием печени в мире и поражает почти каждого четвертого человека.Холин. Это важное питательное вещество играет ключевую роль в выведении жира из печени. Низкий уровень холина может привести к накоплению жира в тканях печени. Прием добавок может помочь предотвратить избыточное накопление жира, которое может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки