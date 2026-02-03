Создана вакцина, способная нейтрализовать ВИЧ после первой дозы

Американские молекулярные биологи впервые создали прототип вакцины от ВИЧ, который способен нейтрализовать вирус иммунодефицита после первого введения в организм пациента. Работа прививки была успешно проверена в опытах на приматах, сообщила пресс-служба Вистаровского института.«Вопреки сложившимся догмам, нам удалось добиться небольшого, но заметного нейтрализационного отклика после первой же иммунизации животных, что в прошлом никогда не наблюдалось. Как правило другие вакцины от ВИЧ начинают значимо влиять на работу иммунитета после семи или даже десяти инъекций. Созданный нами иммуноген WIN332 позволяет добиться этого уже на первом шаге», — заявила доцент Вистаровского института Амелия Эсколано, чьи слова приводит пресс-служба института.Как отмечают биологи, почти все разрабатываемые вакцины от ВИЧ нацелены на выработку антител к определенному сегменту оболочки вируса иммунодефицита, так называемого V3-гликана, чья структура почти не различается у разных вариаций патогена. Антитела к данному "стройблоку" оболочки ВИЧ через некоторое время начинают вырабатываться организмом тех носителей иммунодефицита, чей иммунитет необычно хорошо сопротивляется атакам вируса.Большинство таких антител соединяются с конкретным сегментом V3-гликана, регионом N332, из-за чего ученые в прошлом старались создавать вакцины, которые бы заставляли иммунитет вырабатывать антитела со схожими характеристиками. Биологи предположили, что эта особенность в структуре антител у пациентов была случайным совпадением, которое на самом деле не оказывает влияния на их способность соединяться с большим числом штаммов ВИЧ.Руководствуясь этой идеей, исследователи создали новый иммуноген, основу для вакцины от ВИЧ, представляющий собой один из фрагментов V3-гликана, из которого удален регион N332. Используя эту молекулу, биологи подготовили прототип прививки от ВИЧ и ввели ее в организм здоровых макак-резусов, после чего собрали образцы крови и лимфатических узлов и проследили за взаимодействиями антител с частицами ВИЧ.Эти опыты показали, что через три недели после первой инъекции вакцины в организме приматов появилось небольшое, но значимое число антител, способных нейтрализовать разные штаммы ВИЧ. После введения второй дозы прививки их число заметно выросло, что дает надежды на создание уже в ближайшем будущем прививки от вируса иммунодефицита, чье использование будет удобным для пациентов и врачей, подытожили биологи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки