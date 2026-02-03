Стесняющимся ходить в туалет не дома людям дали совет
По словам врача, «синдром застенчивого кишечника» может серьезно навредить здоровью. Быченкова объяснила, что из-за регулярной вынужденной задержки стула могут возникнуть хронические запоры, геморрой, трещины прямой кишки и недержание кала.
Чтобы справиться с «синдромом застенчивого кишечника», гастроэнтеролог в первую очередь призвала употреблять достаточно клетчатки, не натуживаться во время похода в туалет, а также не проводить в уборной больше шести минут. Быченкова добавила, что при этой проблеме можно также обратиться за психологической помощью.
«Особенно важно не создавать страхи у детей, не стыдить их идти в туалет в гостях или общественных местах, так как у детей очень быстро может возникнуть паркопрез
и хронический запор как следствие», — добавила врач.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий