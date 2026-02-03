Стесняющимся ходить в туалет не дома людям дали совет

Гастроэнтеролог Марина Быченкова дала совет людям, у которых есть «синдром застенчивого кишечника» — состояние, при котором они стесняются ходить в туалет не дома и испытывают серьезный дискомфорт при необходимости сделать это.По словам врача, «синдром застенчивого кишечника» может серьезно навредить здоровью. Быченкова объяснила, что из-за регулярной вынужденной задержки стула могут возникнуть хронические запоры, геморрой, трещины прямой кишки и недержание кала.Чтобы справиться с «синдромом застенчивого кишечника», гастроэнтеролог в первую очередь призвала употреблять достаточно клетчатки, не натуживаться во время похода в туалет, а также не проводить в уборной больше шести минут. Быченкова добавила, что при этой проблеме можно также обратиться за психологической помощью.«Особенно важно не создавать страхи у детей, не стыдить их идти в туалет в гостях или общественных местах, так как у детей очень быстро может возникнуть паркопрези хронический запор как следствие», — добавила врач.

