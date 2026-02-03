Диетолог Алиев назвал доступные способы ускорить обмен веществ

По словам врача-диетолога Руслана Алиева, активностью обмена веществ, позволяющей сбрасывать вес, можно управлять – этому, например, способствуют нагрузки, определенная еда.

Диетолог заметил: многие считают, что прибавка в весе с возрастом неизбежна, но это происходит только когда мало двигаются и пренебрегают правильным питанием. Алиев заметил, что

«существуют доступные каждому способы ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес».

В первую очередь важно контролировать состав употребляемой пищи.

«Основой рациона следует сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии».

Также Алиев порекомендовал употреблять продукты, стимулирующие метаболизм.

Источники омега-3 жирны кислот: например, рыбу.
Источники кальция: йогурт без сахара, молоко.
Не слишком сладкие яблоки.
Зеленый чай.
Шпинат.

Помимо этого, обмен веществ ускоряется благодаря физической нагрузке: она должна быть регулярной, также важно не сидеть или лежать продолжительное время.


Способствует ускорению метаболизма и качественный, хороший сон. Процессы жиросжигания активизируются, если засыпать не позже 23:00, спать не меньше шести-восьми часов.

