Диетолог Алиев назвал доступные способы ускорить обмен веществ
Диетолог заметил: многие считают, что прибавка в весе с возрастом неизбежна, но это происходит только когда мало двигаются и пренебрегают правильным питанием. Алиев заметил, что
«существуют доступные каждому способы ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес».
В первую очередь важно контролировать состав употребляемой пищи.
«Основой рациона следует сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии».
Также Алиев порекомендовал употреблять продукты, стимулирующие метаболизм.
Источники омега-3 жирны кислот: например, рыбу.
Источники кальция: йогурт без сахара, молоко.
Не слишком сладкие яблоки.
Зеленый чай.
Шпинат.
Помимо этого, обмен веществ ускоряется благодаря физической нагрузке: она должна быть регулярной, также важно не сидеть или лежать продолжительное время.
Способствует ускорению метаболизма и качественный, хороший сон. Процессы жиросжигания активизируются, если засыпать не позже 23:00, спать не меньше шести-восьми часов.
