Диетолог Алиев назвал доступные способы ускорить обмен веществ

По словам врача-диетолога Руслана Алиева, активностью обмена веществ, позволяющей сбрасывать вес, можно управлять – этому, например, способствуют нагрузки, определенная еда.Диетолог заметил: многие считают, что прибавка в весе с возрастом неизбежна, но это происходит только когда мало двигаются и пренебрегают правильным питанием. Алиев заметил, что«существуют доступные каждому способы ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес».В первую очередь важно контролировать состав употребляемой пищи.«Основой рациона следует сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии».Также Алиев порекомендовал употреблять продукты, стимулирующие метаболизм.Источники омега-3 жирны кислот: например, рыбу.Источники кальция: йогурт без сахара, молоко.Не слишком сладкие яблоки.Зеленый чай.Шпинат.Помимо этого, обмен веществ ускоряется благодаря физической нагрузке: она должна быть регулярной, также важно не сидеть или лежать продолжительное время.Способствует ускорению метаболизма и качественный, хороший сон. Процессы жиросжигания активизируются, если засыпать не позже 23:00, спать не меньше шести-восьми часов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки