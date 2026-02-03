Ученые Сибирского медуниверситета зарегистрировали новый вид антикоагулянта

В России зарегистрировали готовую форму отечественного антикоагулянта — надропарина кальция.Новый лекарственный препарат разработали ученые Сибирского медуниверситета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и фармацевтической компанией. Современный низкомолекулярный гепарин является российским аналогом жизненно важного антикоагулянта.По словам ученых, разработка станет существенным вкладом в обеспечение национальной лекарственной безопасности в этом критически важном сегменте.«Регистрация подтверждает успешное прохождение препаратом полного цикла разработки и трансфера технологии его производства из университетской лаборатории на российское фармацевтическое предприятие», — сообщает Сибирский медуниверситет.Ожидается, что отечественный препарат найдет широкое применение в терапевтической, кардиологической и хирургической практике.«Завершение полной локализации производства препарата, включая регистрацию отечественной фармацевтической субстанции, разрабатываемой Сибирским медуниверситетом совместно с промышленным партнером, планируется в конце 2026 года», — отмечают ученые.

