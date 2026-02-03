Врачом названы продукты для очищения печени и ее хорошей работы

По словам врача кардиолога Ольги Бокерия, продукты, способствующие очищению печени, нормализации работы органа, являются доступными: например, в их числе капуста, свекла, чеснок.

Врач напомнила, как важно иметь здоровую, активную печень – этот орган включен в процесс пищеварения, расщепления жира и других питательных веществ, обменных процессов, производства желчи и холестерина, выведения потенциальных токсинов. Хотя печень обладает впечатляющей способностью к регенерации, следует заботиться о ней, чтобы не допускать скопления в органе жира и вредных соединений.

Ольга Бокерия проинформировала о существовании продуктов, которые помогают печени очищаться от нежелательных и разрушительных для нее веществ. Одним из таких продуктов она назвала свеклу.

«Свекла способствует снижению воспаления, улучшает выведение желчи».

В перечень других продуктов, полезных для очищения печени и ее хорошей работы врач включила

крестоцветные овощи – резные виды капусты
вареные яйца,
чеснок,
жирную рыбу,
лимон,
любые побеги.

Помимо этого для здоровья печени важно употребить достаточное количество чистой воды и быть физически активным, подвижным человеком, а также избегать злоупотребления алкоголем и лекарствами, констатировала специалист.

