Nature Medicine: лечение рака до 15:00 может помочь пациентам прожить дольше

Согласно первому рандомизированному контролируемому исследованию влияния времени проведения таких вмешательств на результаты лечения пациентов, проведение иммунотерапии рака в более раннее время суток действительно может продлить жизнь.Клетки и ткани нашего организма следуют 24-часовым циклам активности, известным как циркадные ритмы, которые влияют на все: от нашего настроения до метаболизма и иммунной системы.Более десятка наблюдательных исследований показали, что у онкологических больных, которые получали иммунотерапевтические препараты — известные как ингибиторы контрольных точек, которые помогают определенным иммунным клеткам уничтожать раковые клетки — в более раннее время суток, значительно снижается риск ухудшения состояния и смерти.Но теперь Франсис Леви из Парижского университета Сакле во Франции и его коллеги провели первое рандомизированное контролируемое исследование хронотерапии — проведения лечения в соответствии с циркадными ритмами — с использованием комбинации химиотерапевтических и иммунотерапевтических препаратов для лечения рака.Исследовательская группа набрала 210 человек с немелкоклеточным раком легких, которые получили четыре дозы пембролизумаба или синтилимаба — двух ингибиторов контрольных точек, действующих аналогичным образом.Каждые три недели половина участников получала дозу до 15:00, а остальные — позже в течение дня. Вскоре после каждой дозы иммунотерапии все участники получали химиотерапию, которая убивает быстро делящиеся клетки и, как считается, менее подвержена влиянию хронотерапии, чем иммунотерапия.Этот график поддерживался в течение первых четырех циклов так называемой иммунохимиотерапии. После этого все участники продолжали получать те же препараты до тех пор, пока их опухоли не ухудшились или пока они перестали реагировать на лечение, но препараты вводились не в определенное время. Предыдущие исследования показывают, что сосредоточение внимания на первых четырех циклах достаточно для существенного улучшения показателей выживаемости, говорит член исследовательской группы Юнчан Чжан из Центрально-Южного университета в Китае.Исследователи наблюдали за участниками в среднем в течение 29 месяцев после первой дозы лечения. Они обнаружили, что те, кто получал лечение до 15:00, в среднем выживали в течение 28 месяцев, в то время как те, кто получал лечение позже в течение дня, выживали в среднем 17 месяцев. «Эффект просто огромный», — говорит Леви. «Время выживания увеличивается почти вдвое».«Если сравнить результаты с результатами знаковых исследований, в которых были разрешены к применению новые препараты, то эти препараты редко оказывают такое значительное влияние», — говорит Паскуале Инноминато из Университета Уорика, Великобритания. Условия этого исследования предполагают, что изменение времени проведения противораковой терапии действительно улучшает результаты, говорит он. «Это самое убедительное доказательство причинно-следственной связи».Преимущества могут быть связаны с тем, что иммунные клетки, на которые нацелены эти ингибиторы контрольных точек, называемые Т-клетками, как правило, скапливаются вокруг опухолей утром, а затем постепенно мигрируют в кровоток позже в течение дня, поэтому, когда иммунотерапия проводится раньше, Т-клетки находятся ближе к опухоли и, следовательно, уничтожают её больше, говорит Леви.Леви считает, что дальнейшие исследования должны изучить, принесет ли дополнительную пользу проведение противораковой терапии в более точно определенное время – например, в 11 утра, а не в течение нескольких часов. Инноминато утверждает, что широкий временной промежуток был бы явно предпочтительнее для загруженных больниц.Также необходимо выяснить, может ли контроль времени проведения циклов химиоиммунотерапии за пределами первых четырех циклов принести еще большую пользу, говорит Леви, и может ли оптимальное время варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, например, от того, кто считает себя «жаворонками» или «совами», чья иммунная система может заметно колебаться в течение дня.Еще один открытый вопрос – применимы ли эти результаты к различным типам рака. Инноминато ожидает, что они будут схожими и для других опухолей, поражающих кожу и мочевой пузырь, поскольку они обычно лечатся иммунотерапией. Но маловероятно, что изменение времени проведения иммунотерапии позволит добиться успеха в лечении опухолей, которые обычно не реагируют на это вмешательство, таких как опухоли предстательной железы и поджелудочной железы, говорит он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки