Воспроизведение розового шума во время сна может быть вредно для детей

Розовый шум, часто используемый для улучшения сна, может уменьшить восстановительную фазу быстрого сна (REM-сон) и помешать восстановлению после сна. В отличие от этого, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Sleep Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, беруши оказались значительно более эффективными в защите сна от шума дорожного движения.Полученные результаты ставят под сомнение широкое распространение устройств и приложений для создания фонового звука, рекламируемых как средства для улучшения сна.«Фаза быстрого сна важна для консолидации памяти, эмоциональной регуляции и развития мозга, поэтому наши результаты показывают, что воспроизведение розового шума и других типов широкополосного шума во время сна может быть вредным, особенно для детей, мозг которых еще находится в стадии развития и которые проводят в фазе быстрого сна гораздо больше времени, чем взрослые», - говорит ведущий автор исследования профессор Матиас Баснер.Исследователи наблюдали за 25 здоровыми взрослыми людьми в возрасте от 21 до 41 года в лаборатории сна в течение восьмичасовых сеансов сна на протяжении семи ночей подряд. Участники сообщили, что ранее не использовали шум для улучшения сна и не страдали какими-либо расстройствами сна. Участники спали в различных условиях, включая воздействие шума от самолетов, розового шума, шума от самолетов в сочетании с розовым шумом и шума от самолетов с использованием берушей. Каждое утро они проходили тесты и заполняли анкеты для оценки качества сна, бодрствования и других показателей здоровья.Во время сна мы многократно проходим через периоды глубокого сна и быстрого сна (REM-сна). Глубокий сон важен для физического восстановления, для закрепления памяти и для выведения токсинов из мозга. Быстрый сон, также называемый сном со сновидениями, важен для эмоциональной регуляции, двигательных навыков и развития мозга.Таким образом, глубокий сон и фаза быстрого сна дополняют друг друга и в совокупности гарантируют, что мы проснемся утром отдохнувшими и готовыми к следующему дню.Розовый шум — это тип широкополосного шума — непрерывный звук, распространяющийся в широком диапазоне частот, — который звучит однородно и напоминает статический шум. К широкополосному шуму также относятся хорошо известный белый шум и другие виды шума, такие как коричневый и синий шум.Различные типы шума отличаются по содержанию энергии в слышимом спектре, что определяет, являются ли они высокочастотными или низкочастотными. Звуки природы, такие как звуки океана или дождя, также относятся к широкополосным звукам, и многие бытовые приборы, такие как кондиционеры и вентиляторы, также издают широкополосные звуки.Воздействие авиационного шума — по сравнению с его отсутствием — было связано с уменьшением примерно на 23 минуты в сутки пребывания в стадии «N3», самой глубокой стадии сна. Беруши в значительной степени предотвратили это сокращение продолжительности глубокого сна. Один только розовый шум на уровне 50 децибел (часто сравниваемый со звуком «умеренного дождя») был связан с уменьшением продолжительности REM-сна почти на 19 минут.?При сочетании розового шума с шумом от самолетов продолжительность глубокого сна и фазы быстрого сна значительно сокращалась по сравнению с контрольными ночами без шума, а время бодрствования увеличивалось на 15 минут, чего не наблюдалось в ночах только с шумом от самолетов или только с розовым шумом.Участники также сообщили, что их сон был более поверхностным, они чаще просыпались, а общее качество сна ухудшалось при воздействии шума от самолетов или розового шума по сравнению с ночами без шума, за исключением случаев использования берушей.Результаты, по словам исследователей, свидетельствуют не только об эффективности берушей, которые используют до 16 процентов американцев для засыпания, но и о необходимости более тщательного изучения общего воздействия розового шума и других видов широкополосного шума, используемых в качестве «средств для улучшения сна».Миллионы людей каждую ночь во время сна слушают широкополосный шум. Тем не менее, согласно недавнему обзору Баснера и его коллег, исследования влияния широкополосного шума на сон остаются немногочисленными и неубедительными.?Нарушение фазы быстрого сна (REM-сна) является распространенным признаком таких расстройств, как депрессия, тревожность и болезнь Паркинсона. Баснер отметила, что маленькие дети, по сравнению со взрослыми, проводят гораздо больше времени в фазе быстрого сна и, следовательно, могут быть особенно уязвимы к негативному воздействию розового шума. Тем не менее, родители часто размещают звуковые устройства рядом с кроваткой своих новорожденных или малышей, с благими намерениями помочь им заснуть и оставаться спящими.?«В целом, наши результаты предостерегают от использования широкополосного шума, особенно для новорожденных и детей младшего возраста, и указывают на необходимость дополнительных исследований в уязвимых группах населения, по вопросам длительного использования, по различным типам широкополосного шума и по безопасным уровням широкополосного шума в отношении сна», — резюмирует Баснер.?

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки