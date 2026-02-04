Усталость после полноценного сна связали с серьезными заболеваниями

Врач Алисия Рот заявила, что усталость даже после полноценного сна может указывать на серьезные заболевания.По словам Рот, дневная усталость может возникнуть из-за апноэ. При этом заболевании ночью у человека многократно останавливается дыхание, из-за чего головной мозг выходит из фазы глубокого сна. Также врач связала эту проблему с синдромом беспокойных ног и нарколепсией — патологией, при которой нарушается естественный цикл сна и бодрствования.Кроме того, усталость может указывать на гормональный дисбаланс, в том числе сбой в работе щитовидной железы, дефицит витаминов и железа, добавила специалистка. Однако эти проблемы со здоровьем можно выявить только с помощью анализов крови. В заключение Рот призвала обратить внимание на свое психическое состояние, так как тревога и депрессия нарушают сон и тем самым провоцируют появление усталости по утрам.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки