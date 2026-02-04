Врач Максимова: при депрессии зачастую меняется кратность дефекации и форма стула

Депрессия может проявляться симптомами со стороны ЖКТ: изменяются кратность дефекаций, форма стула, может наблюдаться избыточное газообразование и вздутие живота, а также периодические боли в животе, объяснила гастроэнтеролог клиники CMD Дедовск ФБУН ЦНИИ эпидемиолог«В качестве базовой концепции развития любого функционального заболевания ЖКТ, в том числе замедленной перистальтики кишечника (функционального запора), рассматривается биопсихосоциальная модель. В детском возрасте генетические, социокультурные и средовые факторы могут оказывать большое влияние на психосоциальное развитие человека, его личные качества, восприимчивость к стрессам и навыки преодоления трудностей. Эти факторы во многом определяют предрасположенность к нарушению моторики, чувствительности кишечника. В настоящий момент продолжают активно изучаться причинно-следственные связи оси «головной мозг — ЖКТ», — заметила врач.Один из факторов риска нарушения моторики кишечника — это депрессия. По словам доктора, почти четверть пациентов с проблемами с ЖКТ имеют депрессивные расстройства. Как правило, у таких людей возникают враждебное отношение к себе, чувство вины, плохое настроение, ощущение отсутствия перспектив в жизни. Обычно на вопросы: «Что вы делаете, чтоб поддержать себя в повседневной жизни? Что вас радует?» пациенты отвечают: «Ничего не делаю, ничего не радует».«Со стороны ЖКТ изменяется кратность дефекаций, изменения формы стула (твердый или фрагментированный стул), может быть избыточное газообразование и вздутие живота, периодические боли в животе. У части пациентов наблюдаются такие состояния-спутники, как миалгии (боли в мышцах), хроническая усталость, головные боли, боли в спине. Однако необходимо учитывать тот факт, что под маской подобных симптомов может скрываться и другая патология, включая опухолевые заболевания ЖКТ, воспалительные заболевания кишечника и др. Поэтому человек с этими симптомами должен незамедлительно обратиться к врачу», — заключила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки