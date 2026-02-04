Раскрыта «волшебная таблетка» для здоровья и долголетия
По словам Каллехо, силовые тренировки имеют фундаментальное значение, поскольку они лечат или снижают риск развития сразу 30 заболеваний. Именно эта привычка в наибольшей степени влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, подчеркнул он.
Кроме того, специалист призвал есть больше свежих овощей, бобовых, рыбы и птицы, но при этом избегать ультрапереработанных продуктов. Еще одним столпом долголетия врач назвал здоровый образ жизни в целом, включающий среди прочего достаточный сон и поддержание водного баланса.
Иллюстрация к статье:
