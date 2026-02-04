Psychology and Aging: Как замедлить снижение памяти у пожилых, знают учёные

Исследователями из Тилбургского университета обнаружена связь между уходом за внуками и замедлением снижения когнитивных функций у пожилых людей.Специалистами проведён анализ данных почти трёх тысяч британцев старше 50 лет, собранных в рамках Английского лонгитюдного исследования старения. В промежутке с 2016 по 2022 год участникам эксперимента предлагалось несколько раз заполнять опросники о том, участвуют ли они в уходе за внуками и как именно, также им были назначены когнитивные тесты, что оценивают память и речевые навыки.Выяснилось, что бабушки и дедушки, принимающие участие в заботе о внуках, в среднем показывали более высокие уровни как вербальной беглости, так и эпизодической памяти в сравнении с теми, что не были вовлечены в жизнь младших поколений. Максимальный эффект выявили у бабушек: у них ментальные функции снижались заметно медленнее.При этом частота помощи — регулярно или эпизодически — не играла ключевой роли. Важнее оказалась сама вовлечённость, а не объём затраченного времени или конкретные варианты активности.Исследование также показало, что пожилые люди, обладавшие изначально повышенным уровнем когнитивных функций, чаще были активными: играли с внуками, старались помогать им с учебой и др.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки