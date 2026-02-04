Названы ускоряющие старение кожи продукты

Продукты со скрытым сахаром, майонез, фастфуд и полуфабрикаты ускоряют старение кожи, предупредила в разговоре врач-терапевт Оксана Хамицева.«Старение кожи ускоряю сладости, лимонады и другие продукты со скрытым сахаром. Сахар запускает процесс гликирования, связывает волокна коллагена и эластина, ухудшая регенерацию кожи, приводя к появлению морщин, — сказала врач. — Также на старение влияют продукты, содержащие трансжиры. Это, к примеру, маргарин, майонез, соусы, фастфуд, пирожные. Все они вызывают повышение холестерина, что спазмирует сосуды и нарушает питание кожи».Негативное влияние, по словам Хамицевой, могут оказывать и полуфабрикаты, переработанное мясо, такое как колбасы, сосиски. Врач объяснила, что они содержат сахар и пищевые добавки, повреждающие сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса.«Другой ускоряющий старений продукт — кофе. Тут поправка: одна-две чашки заварного кофе наоборот полезны. А вот большее количество приводит к обезвоживанию, и кожа, лишенная жидкости, быстрее высыхает, коллаген становится хрупким и легко повреждается, образуются морщины», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки