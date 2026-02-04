«Зомби-остатки» COVID-19 охотятся стаями и уничтожают иммунные клетки

Фрагменты «зомби- коронавируса» не только способствуют развитию воспаления при длительном COVID-19, но и разрушают клетки нашей иммунной системы.Недавнее исследование, проведенное международной группой из более чем 30 авторов, показывает, как разрушение вируса в нашем организме оставляет опасные белковые фрагменты, которые поражают определенные иммунные клетки, что может объяснить некоторые из изнурительных последствий, с которыми сейчас сталкиваются миллионы людей, страдающих от длительного COVID-19.«Эти фрагменты нацелены на определенный тип искривления мембран клеток», — объясняет биоинженер Джерард Вонг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Клетки с шиповидной, звездообразной формой или множеством щупалец в конечном итоге подавляются в первую очередь».К этим «шиповатым» клеткам относятся дендритные клетки, которые обнаруживают вирусы и оповещают о них остальную часть организма, а также Т-клетки CD8+ и CD4+, которые помогают уничтожать уже инфицированные клетки.В предыдущих исследованиях уже отмечалось это истощение Т-клеток, которое с тех пор было признано перспективным диагностическим инструментом.«Вирусы делают так много вещей, которые мы не понимаем», — говорит Вонг. «Мы хотим понять, как все остаточные вирусные частицы влияют на нас, как во время COVID, так и после него. С этими вирусными фрагментами внезапно открывается целый ряд новых возможностей для рассмотрения».Тот факт, что несколько типов этих вирусных фрагментов могут атаковать клетки иммунной системы, может объяснить, почему люди с уже имеющимися иммунными заболеваниями более восприимчивы к этим воздействиям, даже если в остальном они здоровы.В ходе дальнейшего подтверждения выяснилось, что штамм COVID -19 «Омикрон», известный своей высокой заразностью, но меньшей опасностью, распадается в организме на большее разнообразие белковых фрагментов, чем предыдущие штаммы.«Никто не мог толком объяснить, почему он размножался так же быстро, как и исходный штамм, но при этом, как правило, не вызывал столь серьезных инфекций», — объясняет Юэ Чжан, биоинженер из Вестлейкского университета в Китае. «Мы обнаружили, что фрагменты шипа омикронового белка гораздо менее способны уничтожать эти важные иммунные клетки, что говорит о том, что иммунная система пациента не будет так сильно истощена».Несмотря на заявления о том, что пандемия осталась в прошлом, COVID-19 продолжает ежегодно уносить жизни около 100 000 человек в США и лишает инвалидности еще большее число людей. В 2024 году в США от COVID-19 страдали до 17 миллионов человек.На этом фоне многие оказались в затруднительном положении из-за отсутствия адекватной поддержки в связи с продолжающимися последствиями длительного COVID-19, которые являются вполне реальными и изнурительными. Более того, недавние исследования показали, что риск развития длительного COVID-19 может увеличиваться при последующих инфекциях у детей и взрослых.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки