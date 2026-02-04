Чувствительные зубы говорят о четырех проблемах со здоровьем полости рта

Скрежетание зубами, известное как бруксизм, может привести к истиранию внешнего слоя зубов, в результате чего их нервы подвергаются воздействию холода.Часто возникает ощущение холода, когда вы пьете или едите что-то холодное или даже вдыхаете холодный воздух. Острые ощущения могут возникать внезапно и ощущаться глубоко в зубах. Часто это может быть из-за основных проблем с зубами.Отступающие десны«Некоторые люди генетически предрасположены к тонкой десне. У других людей рецессия десны развивается в результате пародонтита. При рецессии десны ткань десны отрывается от зубов, обнажая корни», - говорит семейный врач Татьяна Захарова.Если вы заметили постоянную чувствительность зубов к холоду или теплу, присмотритесь к ним. Проверьте линию десен, чтобы увидеть, не отрываются ли десны от зубов.Слишком интенсивное использование средств для чистки зубовЧистка зубов «слишком жестко» или чрезмерное использование средств для отбеливания зубов также может привести к повышенной чувствительности зубов.Кислоты из повседневных продуктов также могут играть роль. Вино, кофе и помидоры — это несколько продуктов, которые подвергают ваши зубы воздействию кислот.Треснувшие зубыБактерии могут накапливаться в любых сломанных зубах или сколах зубов в виде зубного налета. Через эти трещины бактерии могут попасть в пульпу зубов. Пульпа — это область на корнях ваших зубов, содержащая тысячи маленьких трубочек, которые ведут к центру ваших зубов, где находятся нервные окончания.Скрежет зубамиБруксизм, также известный как скрежетание зубами, может стирать эмаль и обнажать нервы.«Если вы считаете, что скрипите зубами, обратитесь к стоматологу и узнайте, как защитить зубы».

