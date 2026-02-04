Чувствительные зубы говорят о четырех проблемах со здоровьем полости рта
Часто возникает ощущение холода, когда вы пьете или едите что-то холодное или даже вдыхаете холодный воздух. Острые ощущения могут возникать внезапно и ощущаться глубоко в зубах. Часто это может быть из-за основных проблем с зубами.
Отступающие десны
«Некоторые люди генетически предрасположены к тонкой десне. У других людей рецессия десны развивается в результате пародонтита. При рецессии десны ткань десны отрывается от зубов, обнажая корни», - говорит семейный врач Татьяна Захарова.
Если вы заметили постоянную чувствительность зубов к холоду или теплу, присмотритесь к ним. Проверьте линию десен, чтобы увидеть, не отрываются ли десны от зубов.
Слишком интенсивное использование средств для чистки зубов
Чистка зубов «слишком жестко» или чрезмерное использование средств для отбеливания зубов также может привести к повышенной чувствительности зубов.
Кислоты из повседневных продуктов также могут играть роль. Вино, кофе и помидоры — это несколько продуктов, которые подвергают ваши зубы воздействию кислот.
Треснувшие зубы
Бактерии могут накапливаться в любых сломанных зубах или сколах зубов в виде зубного налета. Через эти трещины бактерии могут попасть в пульпу зубов. Пульпа — это область на корнях ваших зубов, содержащая тысячи маленьких трубочек, которые ведут к центру ваших зубов, где находятся нервные окончания.
Скрежет зубами
Бруксизм, также известный как скрежетание зубами, может стирать эмаль и обнажать нервы.
«Если вы считаете, что скрипите зубами, обратитесь к стоматологу и узнайте, как защитить зубы».
