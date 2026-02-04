Медики указали на ошибки при приеме аспирина от болей в сердце
«Телемедики» Елена Малышева и Герман Гандельман перечислили нередкие ошибки, совершаемые во время приема таблеток аспирина при болях в сердце. Специалисты заметили, что иногда препарат запивают молоком – это грубое нарушение.
«Если запивать таблетку аспирина молоком, то тогда она не подействует», - заявил Герман Гандельман.
Доктор Малышева объяснила, что содержащийся в молоке белок препятствует всасыванию лекарственного вещества. Запивать препарат нужно исключительно водой.
Также медики указали на еще одну частую ошибку – это прием аспирина наряду с обезболивающими и гормонами. По словам врача Гандельмана сочетание данных препаратов ухудшает состояние слизистой оболочки желудка, делая ее более слабой и подверженной образованию эррозий, язв.
Другая ошибка – употребление неподходящих продуктов в тех случаях, когда принимается аспирин. В частности, людям, которые его используют, не следует употреблять чеснок, оливковое масло, имбирь, алкоголь. Сочетание их компонентов с аспирином повышает риск желудочно-кишечного кровотечения, предупредили врачи.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
Добавить комментарий