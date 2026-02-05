Россиян предупредили о последствии монотонной работы
По словам Никишиной, когда человеку приходится выполнять исключительно неинтересную, но необходимую работу, у него возникает монотония — состояние, которое характеризуется снижением эмоционального отклика, ухудшением умственной работоспособности и потерей концентрации внимания.
«Выполняя однообразные действия, мы лишаемся эмоциональной "подпитки", которая поддерживает наше внимание и продуктивность. Особенно остро это проявляется при решении задач, требующих волевых усилий, — тех, что нам изначально неприятны», — заявила специалистка.
Чтобы избежать монотонии, Никишина посоветовала чередовать скучные задачи с теми, что вызывают у человека искренний интерес. Если же сделать так невозможно, сохранить концентрацию помогут регулярные физические упражнения, встроенные в рабочий процесс, заверила психолог.
