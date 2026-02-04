Развеян популярный миф о частоте секса в отношениях
«Счастье в отношениях рождается не от количества секса, а от совпадения ожиданий и взаимного уважения. Здоровый союз строится на честном диалоге, где оба партнера чувствуют себя желанными, услышанными и способными договориться», — подчеркнула Валеева.
По ее словам, секс становится источником радости, когда он является естественным продолжением эмоциональной связи, а не способом соответствовать мифическим «нормам», которых попросту не существует. Поэтому секс-коуч посоветовала фокусироваться не на количестве, а на качестве интимной близости — один страстный и глубокий контакт может дать больше, чем несколько формальных.
Также Валеева напомнила, что сексуальная жизнь может меняться с течением времени, а на либидо влияют такие факторы, как стресс, усталость, состояние здоровья и бытовые проблемы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий