Врач оценил вред вчерашней еды

Диетолог Александр Бурлаков прокомментировал утверждение о том, что каждый день необходимо готовить свежую еду. Вред вчерашних блюд он оценил в Telegram-канале.По словам Бурлакова, в рекомендациях профильных медицинских сообществ по пищевой безопасности сказано, что при хранении еды в холодильнике при температуре менее +4 °C употреблять ее можно на протяжении трех-четырех дней.«Клинические и эпидемиологические данные не показывают вреда вчерашней еды как таковой. Рекомендации касаются температуры и гигиены, а не обязательного приготовления каждый день», — написал врач.Бурлаков также заверил, что вчерашняя еда не приводит к системному воспалению в организме, геморрою и другим заболеваниям.

