Врач оценил вред вчерашней еды
По словам Бурлакова, в рекомендациях профильных медицинских сообществ по пищевой безопасности сказано, что при хранении еды в холодильнике при температуре менее +4 °C употреблять ее можно на протяжении трех-четырех дней.
«Клинические и эпидемиологические данные не показывают вреда вчерашней еды как таковой. Рекомендации касаются температуры и гигиены, а не обязательного приготовления каждый день», — написал врач.
Бурлаков также заверил, что вчерашняя еда не приводит к системному воспалению в организме, геморрою и другим заболеваниям.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий