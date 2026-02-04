Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса
Филева объяснила, что такие вмешательства, как уколы в пенис, не рекомендованы даже мужчинам, у которых нет никаких заболеваний. По словам врача, любая такая процедура несет определенные риски, а сам по себе половой орган не нуждается в «омоложении».
Однако эти уколы могут быть особенно опасны для людей с некоторыми заболеваниями: неконтролируемым сахарном диабетом, нарушениями свертываемости крови, сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, а также болезнью Пейрони
. Кроме того, омоложение пениса противопоказано мужчинам с аллергией на компоненты препаратов и склонностью к образованию келоидных рубцов.
«Решение о любой интимной процедуре должно приниматься только после консультации уролога-андролога и только при наличии реальных медицинских показаний», — заверила доктор.
