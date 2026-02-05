Врач Лапа: через потрескавшиеся на морозе руки могут проникнуть бактерии
«Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни», — сказала специалист.
Она посоветовала в холодное время года вовремя надевать перчатки и пользоваться жирными увлажняющими кремами.
Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что прогулки без головного убора во время сильных морозов негативно сказываются на состоянии волос.
Она также напомнила, что перед выходом на улицу в холодную погоду необходимо придерживаться правила «трех слоев». В первую очередь нужно надевать тремобелье, вторым слоем должны быть флисовые вещи, а третьим — мембранная куртка и штаны. Благодаря этому, по ее словам, удастся защититься от холода и не столкнуться с переохлаждением.
