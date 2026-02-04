Грибок, обитающий в нашем организме, может сделать меланому более агрессивной

Рак является одной из причин наибольшего числа смертей в мире. Например, в 2020 году от него умерло десять миллионов человек. По оценкам, от 13 до 18% этих случаев были вызваны инфекциями, вызванными микроорганизмами. До настоящего времени Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало тринадцать микроорганизмов как канцерогенные, включая вирусы, бактерии и паразиты. Однако недавние исследования показали, что существуют и другие типы микроорганизмов, связанные с раком; некоторые из них — грибы.Грибок Candida albicans — один из них.«Этот грибок является частью микробиоты человека; он обнаруживается во рту, на коже, в пищеварительной системе и влагалище; хотя обычно он не вызывает заболеваний, иногда он приводит к серьезным проблемам», — объясняет Лейре Апарисио Фернандес из Университета Страны Басков (EHU).В последние десятилетия ряд исследований показал, что этот грибок, вероятно, вызывает рак и способствует его прогрессированию. Исследование, проведенное группой микробиологии Университета Восточного Онтарио (EHU), установило механизм, посредством которого грибок Candida albicans делает меланому (самый смертельный тип рака кожи) более агрессивной. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.«Грибок активирует несколько сигнальных путей в клетках меланомы и, как следствие, создает среду, которая способствует перепрограммированию ангиогенеза и метаболизма; другими словами, среду, которая создает подходящие условия, позволяющие злокачественным клеткам получать больше кислорода и энергии и легче распространяться в кровь и другие органы», — поясняет Апарисио.В ходе исследования в первую очередь были изучены различные особенности, связанные с раком кожи: «Например, чтобы выяснить, оказывает ли грибок влияние на миграцию, пролиферацию или адгезию клеток меланомы», — говорит Апарисио.«Когда мы увидели, что грибок способствует распространению этих клеток в другие органы, мы более подробно изучили механизм, посредством которого происходят эти процессы», — рассказывают авторы исследования. Как показывают результаты исследования, «грибок заставляет раковые клетки обладать большей способностью к миграции и метастазированию. Однако в отношении пролиферации мы не обнаружили никаких изменений».Это исследование показало, что данный гриб действительно оказывает влияние на меланому, и это открывает новые возможности для других альтернативных методов лечения.«На самом деле, методы лечения рака атакуют злокачественные клетки напрямую, но если мы увидим, что грибы оказывают какое-то воздействие, то использование противогрибковых препаратов может помочь в борьбе с раком. Кто знает, возможно, в будущем станет возможным использовать противогрибковые препараты в качестве дополнительной терапии для лечения меланомы», - говорят ученые.Исследователь из группы MicrobiomicsEHU в EHU заявил о необходимости продолжения исследований во многих областях. В этой группе изучаются всевозможные микроорганизмы, но Апарисио придает особое значение грибам: «Мы много говорили о вирусах и бактериях, но забываем о грибах. Необходимо помнить, что они живут с нами, являются частью нашей микробиоты. Грибы могут играть важную роль не только в заболеваниях, которые они непосредственно вызывают, но и в других болезнях. Например, мы доказали, что они способны участвовать в онкологических процессах».Апарисио считает, что открытия, сделанные в ходе этого исследования, важны: «Работа над ним велась много лет. Рак — одно из самых распространенных заболеваний сегодня, и вся работа по борьбе с ним — это «мало». Важно искать методы лечения, которые не позволят раку прогрессировать».В настоящее время в исследовательской группе MicrobiomicsEHU ученые изучают, может ли этот гриб оказывать такое же воздействие на клетки рака толстой кишки и кишечника; дело в том, что все типы рака разные.

