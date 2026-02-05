В России начинается углубленное исследование препарата против болезни Бехтерева

Российская биотехнологическая компания Biocad получила разрешение Минздрава на проведение углубленного исследования инновационного отечественного препарата сенипрутуг против анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева), сообщили ТАСС в пресс-службе компании."Biocad получила разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования BCD-180-4 "Рандомизированное открытое поисковое исследование фармакодинамики препарата сенипрутуг у пациентов с анкилозирующим спондилитом". Исследование направлено на расширение научного знания о препарате сенипрутуг и определение маркеров эффективности воздействия препарата", - говорится в сообщении.Исследование проходит в научном партнерстве с Пироговским университетом, в том числе в научно-исследовательских лабораториях Biocad. Планируется, что в нем примут участие более 20 исследовательских центров в 9 городах России."Мы изучим еще подробнее особенности патогенеза анкилозирующего спондилита и иммунных механизмов, на которые влияет терапия, то есть мы идем еще детальнее в исследование с проведением углубленных лабораторных тестов и собираем дополнительные данные для уточнения предикторов индивидуальной эффективности", - объяснила заместитель гендиректора по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова.Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией Biocad. Ранее он был зарегистрирован Минздравом России.Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки