Названо неожиданное последствие долгого сидения на унитазе

Американский невролог Байбинг Чен назвал неожиданное и опасное для жизни последствие долгого сидения на унитазе. На его видео в социальной сети TikTok, обратило внимание издание Mirror.По словам Чена, долгое сидение в туалете может спровоцировать образование гематомы или кровоизлияние в мозг, если человек после этого резко встает. «Однажды я видел 50-летнего мужчину, который потерял сознание, после того как просидел в туалете 30 минут. Он упал, ударился головой, и его привела жена. Мы обнаружили у него кровоизлияние в мозг», — рассказал врач.Невролог объяснил, что длительное сидение позволяет силе тяжести притянуть кровь к ногам, а когда человек внезапно встает, происходит срочное перераспределение крови по всему телу. «Когда в мозг поступает недостаточно крови, вы можете упасть в обморок. Как долго может продолжаться такое состояние? Зависит от того, сколько воды вы выпили, насколько хороша ваша вегетативная система, насколько вы подготовлены к подобному и других факторов», — рассуждает Чен.Врач добавил, что риск обморока возрастает, если человек тужится во время посещения туалета. «Если у вас нет проблем с кишечником, из-за которых вы вынуждены подолгу находиться в туалете, то делать свои дела стоит быстро», — заключил он.

