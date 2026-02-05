Conversation: Опровергнута эффективность обуви в повышении работоспособности мозга

Известные производители спортивной обуви в последние годы часто заявляют, что их продукция оказывает влияние не только на тело, но и на мозг. В частности, «активирующее» действие на мозг приписывают новым моделям кроссовок, «нейро-стелькам» и даже носкам. Стоит ли верить подобным обещаниям.«Чудо» воздействия маркетологи популярных брендов объясняют тем, что стопы богаты рецепторами, которые чувствительны к давлению, вибрации и движению. Учёные соглашаются: определённая связь есть. Сигналы от рецепторов действительно идут в соматосенсорную кору головного мозга, которая ответственна за обработку телесных ощущений. Что говорит о важности стоп для равновесия, осанки и координации движений.Качество обувь реально влияет и на проприоцепцию — умение мозга чувствовать положение тела в пространстве. Неврологи и физиотерапевты поэтому внимательно относятся к выбору обуви пациентами при лечении нарушений походки или равновесия. Но воздействие на движение — не равно улучшению когнитивных функций.На сегодня не существует явных доказательств того, что пассивная стимуляция стоп, с помощью текстуры, качества материалов или формы подошв, может серьёзно улучшать внимание или ментальную работоспособность здоровых людей. Слабые эффекты наблюдали лишь в малых группах — в частности, у пожилых людей в программах реабилитации.При этом у человека могут возникать заметные субъективные ощущения как эффект плацебо на фоне ожидания и веры в пользу продукции. Но не надо забывать о разрыве между маркетингом и наукой.

