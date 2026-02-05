Специалист рассказал об основных правилах ухода за холодильником

Несмотря на то, что он есть сегодня в каждом доме, холодильник – это сложное устройство, которое требует бережного к себе обращения. О правилах ухода за холодильником рассказала доктор биологических наук Наталья Шеина.Специалист напоминает, что в холодильнике на разных уровнях поддерживается разная температура. А значит, при размещении продуктов это следует учитывать. Нижние отсеки, сообщает "Волгоградская правда.ру", предназначены для хранения плодов – здесь самая высокая температура во всем холодильнике. А самые низкие значения на самой нижней полке над ящиками.Специалист советует внимательно относиться к «сожительству» продуктов. Например, сыры, масла или молоко не следует хранить рядом с продуктами, имеющими сильный запах. Кроме того, важно обращать внимание на качество и гигиену купленных продуктов.Кроме того, даже современные модели холодильников время от времени нуждаются в разморозке. Вместе с тем, важно проводить и генеральную уборку хотя бы раз в год.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки