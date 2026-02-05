Россиян предупредили об опасности употребления блинов
По словам специалиста, при регулярном потреблении такой еды повышается нагрузка на поджелудочную железу. Это проявляется в резких скачках уровня глюкозы в крови, которые стимулируют активную выработку инсулина, объяснила она. Со временем это может способствовать развитию инсулинорезистентности и набору веса, также добавила диетолог.
«Организм недополучает витамины группы B, железо, магний и клетчатку, что может отражаться на уровне энергии, работе кишечника и состоянии кожи. Дополнительный риск связан со способом приготовления: жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и приводит к образованию продуктов окисления жиров, которые при регулярном поступлении создают лишнюю нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему», — рассказала Лебедева.
Кроме того, по ее словам, для людей с чувствительным пищеварением блины каждый день могут провоцировать тяжесть, вздутие и изжогу, особенно если в тесте используется рафинированная мука и жирные добавки. При склонности к гастриту или заболеваниям желчевыводящих путей такая привычка способна усугублять симптомы, отметила эксперт.
