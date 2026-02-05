Учёные объяснили, почему не следует добавлять бананы в смузи

Если вы любите начинать день с полезного смузи, возможно, вы делаете это не совсем правильно. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе и Университета Рединга в Великобритании обнаружили, что банан, который многие добавляют в смузи для сладости и кремовой текстуры, может разрушать самые полезные вещества в напитке.Всё дело в особом ферменте — полифенолоксидазе (PPO), которого много в бананах. Этот фермент, попадая в смузи, вступает в реакцию с флаван-3-олами — особыми полезными соединениями, которые содержатся в какао, ягодах, чае и некоторых фруктах. Именно эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов.Проще говоря: когда вы смешиваете банан с другими полезными ингредиентами (например, с ягодами или какао-порошком), фермент из банана «ломает» ценные соединения ещё до того, как напиток попадёт к вам в желудок.Исследование показало, что участники, которые пили банановый смузи, получили на 84% меньше полезных веществ по сравнению с теми, кто принимал те же вещества в виде капсул. Ягодный смузи (без банана) показал отличный результат — уровень полезных веществ был таким же высоким, как и от капсул.Причём даже если есть банан отдельно, но одновременно с другими полезными продуктами, его ферменты всё равно будут работать в желудке и снижать пользу еды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки