Врач призвал отказаться от некоторых продуктов на завтрак ради психического здоровья
По словам Амена, люди, которые имеют напряженный график, обычно отдают предпочтение быстрым перекусам с утра. Речь идет о мюсли в форме батончиков, хлопьях, овсянке с добавленным сахаром и других сладких продуктах, пояснил он.
«Сахар и продукты, которые быстро превращаются в сахар, — это худшая пища для употребления по утрам», — предупредил врач. Доктор утверждает, что сначала человек действительно почувствует прилив энергии, но он будет кратковременным. Затем у него появятся трудности с концентрацией внимания и рассеянность, которые сохранятся в течение всего дня. В связи с этим от перечисленных продуктов на завтрак стоит отказаться, призвал Амен.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий