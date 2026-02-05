Первые 30 дней ковида представляют наибольший риск тромбов — признаки
Новое исследование подтверждает, что люди с ковидом подвергаются более высокому риску проблем со здоровьем после заражения. Риск «большинства» сердечно-сосудистых событий «самый высокий в раннем постинфекционном периоде».
"Авторы исследования просмотрели тысячи медицинских карт с марта 2020 года по март 2021 года, чтобы выявить связь. Сердечно-сосудистые события относятся к началу серьезных проблем со здоровьем, которые связаны с повреждением вашего сердца и кровеносных сосудов. Исследование не пыталось объяснить, почему сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у больных Covid", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Но медицинские работники обнаружили, что вирус может уменьшить количество кислорода, попадающего в кровь.
«Поскольку вирус вызывает воспаление и жидкость заполняет воздушные мешочки в легких, в кровоток попадает меньше кислорода. Сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по телу, что может быть опасно для людей с уже существующими заболеваниями сердца».
Есть также исследования, показывающие, что COVID-19 может напрямую вызывать тяжелое воспаление сердца (миокардит) и сосудов (васкулит).
Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) представляет собой тромб, который начинается в венах.
ВТЭ может вызывать следующие симптомы:
Боль в ноге или чувствительные икры ног
Отек одной или обеих ног
Теплая кожа при прикосновении к ней
Обесцвечивание на теле или красные полосы
