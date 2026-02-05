Первые 30 дней ковида представляют наибольший риск тромбов — признаки

Первые 30 дней после заражения COVID-19 представляют «наибольший риск» смерти от «сердечно-сосудистых событий», включая тромбы, сердечные приступы и инсульт.Новое исследование подтверждает, что люди с ковидом подвергаются более высокому риску проблем со здоровьем после заражения. Риск «большинства» сердечно-сосудистых событий «самый высокий в раннем постинфекционном периоде»."Авторы исследования просмотрели тысячи медицинских карт с марта 2020 года по март 2021 года, чтобы выявить связь. Сердечно-сосудистые события относятся к началу серьезных проблем со здоровьем, которые связаны с повреждением вашего сердца и кровеносных сосудов. Исследование не пыталось объяснить, почему сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у больных Covid", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.Но медицинские работники обнаружили, что вирус может уменьшить количество кислорода, попадающего в кровь.«Поскольку вирус вызывает воспаление и жидкость заполняет воздушные мешочки в легких, в кровоток попадает меньше кислорода. Сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по телу, что может быть опасно для людей с уже существующими заболеваниями сердца».Есть также исследования, показывающие, что COVID-19 может напрямую вызывать тяжелое воспаление сердца (миокардит) и сосудов (васкулит).Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) представляет собой тромб, который начинается в венах.ВТЭ может вызывать следующие симптомы:Боль в ноге или чувствительные икры ногОтек одной или обеих ногТеплая кожа при прикосновении к нейОбесцвечивание на теле или красные полосы

