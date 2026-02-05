Врачи перечислили клинические рекомендации по лечению гриппа

Грипп является распространенным о всем мире заболеванием. Эта инфекция имеет особенность быстро распространяться, а потому важно знать, как защитить от болезни себя и близких. О том, как это сделать рассказал доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Ольга Зыкова.В первую очередь, сообщает "МК в Волгограде", важно помнить, что грипп – это вирусное заболевание. А потому применение антибиотиков не поможет и даже может усугубить проблемы со здоровьем. Поэтому в качестве медикаментов следует использовать препараты с противовирусной активностью. Однако прежде чем их использовать и назначать курс лечения, важно подтвердить диагноз лабораторными анализами.Наиболее эффективным же способом избежать заболевания до сих пор остается вакцинация. Ее следует пройти до начала сезона активности вирусов, чтобы организм успел вырастить антитела.

