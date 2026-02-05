Conversation: тренировка «здоровой» руки улучшает повседневные навыки после инсульта

Люди, перенесшие инсульт, часто сталкиваются с длительными нарушениями движений рук. При этом страдают не только конечности на стороне поражения мозга: даже так называемая «менее пострадавшая» рука со временем начинает работать хуже. Новое исследование показало, что целенаправленная тренировка именно этой руки может значительно улучшить повседневные навыки — и эффект сохраняется месяцами.Инсульт возникает при нарушении кровоснабжения участка мозга из-за тромба или кровоизлияния. Без кислорода нервные клетки быстро погибают, а поскольку каждая половина мозга в основном управляет противоположной стороной тела, чаще всего тяжело страдает одна рука. Реабилитация традиционно сосредоточена именно на ней.Однако, как подчеркивают авторы работы, мозг управляет движениями обеих рук совместно. Поэтому даже «рабочая» рука у пациентов после инсульта нередко становится слабее, медленнее и менее координированной. По сравнению со здоровыми людьми выполнение обычных задач — например, взять предмет или налить воду — может занимать в три раза больше времени.«Люди с тяжелым поражением одной руки вынуждены почти полностью полагаться на другую. Если она работает медленно или неуверенно, даже простые действия становятся утомительными и вызывают разочарование», — отмечают исследователи.В клиническом испытании приняли участие более 50 человек с хроническими последствиями инсульта, у которых одна рука была практически непригодна для бытовых действий. Участников случайным образом разделили на две группы: одна проходила реабилитацию, направленную на наиболее пораженную руку, другая — на менее пострадавшую.Обе группы занимались по пять недель, выполняя сложные целенаправленные движения кистью, в том числе с использованием виртуальной реальности для тренировки точности и синхронизации. Результаты оказались неожиданными: пациенты, тренировавшие «лучшую» руку, стали быстрее и эффективнее справляться с бытовыми задачами — от захвата мелких предметов до подъёма чашки. Причём улучшения сохранялись как минимум полгода после окончания курса.«Мы предполагаем, что эффект закрепляется за счет естественной обратной связи: когда рука начинает работать лучше, человек чаще использует её в повседневной жизни, а это дополнительно усиливает результат», — объясняют авторы исследования.Ученые подчеркивают, что «менее пострадавшая» рука вовсе не является полностью здоровой, и ее состояние напрямую влияет на независимость и качество жизни пациента. Даже умеренное улучшение её работы может существенно снизить утомляемость и облегчить повседневные действия спустя годы после инсульта.В дальнейшем исследователи планируют изучить, как оптимально сочетать тренировку обеих рук — наиболее и менее пораженной — и как такие программы работают вне клиники, в домашних условиях.

