Назван доступный продукт, снижающий уровень «плохого» холестерина

Специалисты из Шанхайского университета Цзяотун выяснили важное полезное свойство чеснока. Этот простой продукт при достаточно регулярном употреблении содействует уменьшению уровня «плохого» холестерина. То есть, полезен в профилактике атеросклероза, гипертонии, инфарктов и инсультов.Китайскими специалистами был осуществлён метаанализ данных 22 независимых научных работ, что были посвящены воздействию чеснока на липидный профиль. Результатом стало понимание, что чеснок даёт заметное снижение общего холестерина и уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).Эксперты объяснили механизм действия чеснока: в нем много биологически активных соединений, способных умеренно тормозить синтез холестерина в печени и повышать противостояние ЛПНП окислению, что остаётся ключевым этапом образования атеросклеротических бляшек.Эксперты обращают внимание, что чеснок не может стать заменой традиционного лечения. Это лишь дополнительное средство поддержки. Причём, эффект достижим лишь при достаточно длительном включении этого продукта в рацион, а не при разовом употреблении.Учёные предупреждают: прежде чем активно включать чеснок в меню, необходимо консультироваться с доктором, особенно на фоне приёма антикоагулянтов и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

