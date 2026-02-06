Составлен четкий план для борьбы с алкоголизмом

Президент Генерального совета анонимных алкоголиков Бразилии Джамиль Рибейро Лейтао составил четкий план из семи пунктов для борьбы с алкоголизмом.Во-первых, по словам Лейтао, необходимо признаться самому себе, что алкоголь действительно стал серьезной проблемой. Во-вторых, стоит избегать мест и ситуаций, которые провоцируют употребление спиртных напитков. В-третьих, важно всегда поддерживать тесную связь с семьей или лицами, готовыми в любой момент прийти на помощь, объяснил специалист.Следующим пунктом он назвал составление четкого распорядка дня, в который можно включить посещение различных мероприятий. Кроме того, эксперт призвал не винить себя за рецидивы. Заключительными двумя пунктами он назвал посещение специальных групп поддержки, а также обращение за медицинской и психологической помощью в случае необходимости.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки