Аутизм в равной степени поражает как мальчиков, так и девочек

Исторически сложилось так, что аутизм чаще встречается у мужчин и мальчиков, чем у женщин и девочек. Однако масштабное новое исследование, основанное на данных миллионов людей, показывает, что это не так, по крайней мере, в Швеции.Хотя у мальчиков это заболевание чаще диагностируется в детстве, к взрослому возрасту соотношение составляет примерно 1:1. Это говорит о том, что дело не в меньшем количестве женщин, страдающих аутизмом: просто им диагноз ставят позже в жизни.С 1990-х годов наблюдается рост числа диагнозов расстройств аутистического спектра (РАС), однако количество диагнозов среди мужчин и женщин неодинаково. В DSM-5, определяющем психические расстройства и рекомендуемые методы лечения, указано, что на каждые четыре мужчины с диагнозом аутизм приходится только одна женщина.Однако недавнее исследование, проведенное медицинским эпидемиологом Каролиной Файф из Каролинского института в Швеции, рисует совершенно иную картину, дополняя растущий объем исследований, свидетельствующих о том, что существующие системы диагностики и лечения не учитывают интересы женщин и девочек с аутизмом.Аутизм — это нейро developmental disorder, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии и общении, интенсивным и специфическим интересом к определенным темам или видам деятельности, повторяющимся поведением и сильной склонностью к рутине.Лечение включает в себя купирование симптомов. Это расстройство спектра, то есть некоторым людям требуется дополнительная поддержка – например, если они не могут говорить, зарабатывать или жить самостоятельно, – в то время как другие могут жить самостоятельно и справляться со своими симптомами с помощью терапии, адаптации рабочего места и путем решения конкретных симптомов и других проблем со здоровьем, которые часто возникают одновременно.Диагностика в детском возрасте обычно основывается на мнении лиц, осуществляющих уход за ребенком, и медицинских работников о том, соответствуют ли поведенческие особенности ребенка описанию в DSM-5.Конечно, когда заболевание определяется как преимущественно поражающее одну демографическую группу, легко понять, почему оно может быть упущено из виду у других, особенно если симптомы проявляются иначе, чем описано в DSM-5, как некоторые подозревают.«Более поздние исследования, а также распространенные рассказы женщин с аутизмом, позволяют предположить, что истинное соотношение менее искажено и что существующая практика не позволяет распознать аутизм у многих женщин до более позднего возраста, а в некоторых случаях и вовсе не позволяет», — объясняет Энн Кэри, пациентка с аутизмом и активистка, защищающая права людей с этим расстройством, в редакционной статье, сопровождающей исследование. «Эти данные, по-видимому, подтверждают аргумент о том, что в основе общепринятого соотношения мужчин и женщин 4:1 лежат системные искажения в диагностике, а не истинный разрыв в заболеваемости».Команда Файф проанализировала медицинские записи более 2,7 миллионов шведов, родившихся в период с 1985 по 2020 год, чтобы отследить, как менялась распространенность и соотношение клинических диагнозов расстройств аутистического спектра (РАС) от рождения до 37 лет.Хотя в детстве аутизм обычно диагностировали у мальчиков гораздо чаще, чем у девочек, к 20 годам это соотношение полов стабилизировалось и стало почти равным. Этот вывод предполагает, что аутизм на самом деле не является преимущественно мужским заболеванием: просто девочкам и женщинам требуется больше времени для постановки диагноза. Почему это так, остается неясным.«Таким образом, соотношение мужчин и женщин может быть существенно ниже, чем считалось ранее, до такой степени, что в Швеции его уже невозможно будет различить по признаку совершеннолетия», — сообщают Файф и ее команда. «Эти наблюдения подчеркивают необходимость изучения причин, по которым диагнозы женщинам ставятся позже, чем мужчинам».Как отмечает Кэри, возможно, эти данные объясняются задержкой в проявлении аутистических черт у девочек: «Если это так, — пишет она, — то, возможно, неразумно предполагать, что аутизм у маленьких девочек остается незамеченным».Но она также приводит несколько веских причин, почему диагностический контроль является вполне реальной возможностью.«Во-первых, вероятно, существуют гендерные различия в проявлении аутистических черт, особенно в детстве. Во-вторых, информаторы (например, родители, учителя) и специалисты по диагностике могут ожидать, что у девочек реже встречается аутизм, и у них может развиться предвзятое отношение к распознаванию аутистических черт у девочек», — объясняет она.Многолетние данные, полученные в ходе исследования на такой большой выборке, делают его результаты достаточно надежными, однако необходимо учитывать некоторые ограничения.Во-первых, данные получены исключительно от шведского населения, поэтому они могут не отражать ситуацию в остальном мире. В них не учитывались факторы, часто встречающиеся наряду с расстройствами аутистического спектра, такие как СДВГ, умственная отсталость, депрессия и тревожность. Кроме того, не рассматривались другие демографические факторы, такие как раса или социально-экономический статус.Также отсутствовали данные об амбулаторном лечении до 2001 года, что означало, что возраст постановки диагноза РАС обычно был более поздним для более ранних групп участников исследования. Это может означать, что разница в возрасте постановки диагноза между мужчинами и женщинами на самом деле может быть заниженной оценкой.Очевидно, что об аутизме, особенно среди женщин и девочек, еще многое предстоит узнать.«Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на фенотипических различиях в проявлениях расстройств аутистического спектра в зависимости от пола и на последствиях для методов скрининга и диагностики», — заключают Файф и ее команда.

