BBC News: Назван фактор, повышающий риск развития мигрени на 60%
По словам специалиста, исследования близнецов доказывают существенный наследственный компонент мигрени. Если этот диагноз был у родителей, бабушки или дедушки, то у человека заметно возрастает шанс столкнуться с этим неврологическим расстройством.
В среднем генетикой обусловлены примерно у 30–60% случаев мигрени, а оставшаяся часть рисков приходится на внешние факторы, такие как образ жизни, окружающая среда и индивидуальная история заболеваний, резюмирует ученый.
В 2022 году командой QUT проанализированы генетические данные порядка 100 тысяч пациентов с мигренью и проведено их сравнение с ДНК 770 тысяч человек, не имеющих этого диагноза. В итоге учёные выявили 123 так называемых фрагмента риска, то есть, слабых отклонений в генетическом коде, статистически коррелирующих с мигренью.
Сейчас эксперты ведут более широкий анализ с привлечением 300 тысяч пациентов. Они предполагают, что подобных генетических маркеров может быть заметно больше.
Выявленные данные показали, что часть генетических вариантов, которые связаны с мигренью, связаны с маркерами депрессии и диабета, а также с объёмами отдельных структур мозга. Эксперт считает, что одни и те же кластеры генов способны специфично проявляться у разных людей, провоцируя различные заболевания.
