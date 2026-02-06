BBC News: Назван фактор, повышающий риск развития мигрени на 60%

Мигрень часто передается по наследству: генетическими факторами можно объяснить до 60% риска развития данного заболевания. Об этом BBC News рассказал Дейл Найхолт, генетик из австралийского Квинслендского технологического университета (QUT).По словам специалиста, исследования близнецов доказывают существенный наследственный компонент мигрени. Если этот диагноз был у родителей, бабушки или дедушки, то у человека заметно возрастает шанс столкнуться с этим неврологическим расстройством.В среднем генетикой обусловлены примерно у 30–60% случаев мигрени, а оставшаяся часть рисков приходится на внешние факторы, такие как образ жизни, окружающая среда и индивидуальная история заболеваний, резюмирует ученый.В 2022 году командой QUT проанализированы генетические данные порядка 100 тысяч пациентов с мигренью и проведено их сравнение с ДНК 770 тысяч человек, не имеющих этого диагноза. В итоге учёные выявили 123 так называемых фрагмента риска, то есть, слабых отклонений в генетическом коде, статистически коррелирующих с мигренью.Сейчас эксперты ведут более широкий анализ с привлечением 300 тысяч пациентов. Они предполагают, что подобных генетических маркеров может быть заметно больше.Выявленные данные показали, что часть генетических вариантов, которые связаны с мигренью, связаны с маркерами депрессии и диабета, а также с объёмами отдельных структур мозга. Эксперт считает, что одни и те же кластеры генов способны специфично проявляться у разных людей, провоцируя различные заболевания.

