Врач посоветовала отказаться от одного вида продуктов во время лечения рака

Людям, проходящим лечение от рака, стоит отказаться от продуктов с высокой степенью переработки, рассказала итальянский эпидемиолог и профилактолог Мариалаура Боначчио.В ходе исследования выяснилось, что вероятность смерти во время лечения рака почти на 60 процентов выше у людей, употребляющих в пищу продукты с высокой степенью переработки: мороженое, мясные полуфабрикаты, чипсы, хлеб массового производства, некоторые сухие завтраки, печенье, многие готовые блюда и газированные напитки.По словам Боначчио, вещества, используемые при промышленной обработке этого вида продуктов опасны, так как могут влиять на метаболические процессы, нарушать микрофлору кишечника и вызывать воспаление.«В результате, даже если на бумаге пищевые продукты с высокой степенью обработки имеют одинаковую калорийность и питательный состав по сравнению с минимально обработанными или "натуральными" продуктами, они все равно могут оказывать вредное воздействие на организм», — объяснила врач.Людям, больным раком, она посоветовала сократить потребление переработанных продуктов и перейти к домашнему приготовлению свежих блюд с минимальной обработкой.«Рабочий способ сделать это — проверять этикетки: продукты, содержащие более пяти ингредиентов или даже только одну пищевую добавку, скорее всего, подвергнуты излишней обработке», — заключила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки