Названы опасные для сердца продукты

Содержащие животные жиры и холестерин в избыточном количестве продукты опасны для здоровья сердца и сосудов, предупредил в разговоре врач-кардиолог «Поликлиника.ру» Антон Вахляев. К таким, по его словам, относятся жирная молочная продукция и все колбасы.«Это сливочное масло, сыры, сливки, сметана и цельное молоко. Без исключения все колбасы и ветчины также избыточно богаты холестерином. Для взрослых людей, особенно старшего возраста, такая еда не полезна, поскольку их организм не нуждается в дополнительном холестерине из пищи», — объяснил врач.Потенциальную угрозу, по его словам, могут представлять и яйца, ведь один желток содержит до 300 миллиграмм холестерина. Также Вахляев рекомендовал следить за потреблением соли.«Наиболее распространенным заболеванием среди болезней сердца и сосудов является гипертоническая болезнь. Кроме того, очень часто сердечные заболевания реализуются в сердечную недостаточность. От обычной поваренной соли эти заболевания прогрессируют и ухудшаются, — предупредил кардиолог. — Также следует быть осторожнее с быстрыми углеводами и готовыми продуктами, в которых сложно оценить содержание животных жиров и холестерина».

