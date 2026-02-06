Названы опасные для сердца продукты
«Это сливочное масло, сыры, сливки, сметана и цельное молоко. Без исключения все колбасы и ветчины также избыточно богаты холестерином. Для взрослых людей, особенно старшего возраста, такая еда не полезна, поскольку их организм не нуждается в дополнительном холестерине из пищи», — объяснил врач.
Потенциальную угрозу, по его словам, могут представлять и яйца, ведь один желток содержит до 300 миллиграмм холестерина. Также Вахляев рекомендовал следить за потреблением соли.
«Наиболее распространенным заболеванием среди болезней сердца и сосудов является гипертоническая болезнь. Кроме того, очень часто сердечные заболевания реализуются в сердечную недостаточность. От обычной поваренной соли эти заболевания прогрессируют и ухудшаются, — предупредил кардиолог. — Также следует быть осторожнее с быстрыми углеводами и готовыми продуктами, в которых сложно оценить содержание животных жиров и холестерина».
Иллюстрация к статье:
