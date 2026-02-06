Острая пища снижает риски болезней сердца и рака: доктор Малышева

Доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что употребляющие острую пищу люди реже сталкиваются с инфарктами, инсультами, а также раковыми заболеваниями.Врачи, телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали о той пользе, которую приносить здоровью употребление острой пищи. В частности, Малышева отметила, что острая еда не вызывает изжоги, как нередко можно услышать. Доктор медицины объяснила, что неприятные ощущения, возникающие после острого, говорят об уже давно существующих проблемах – о поражении слизистой пищевода.Лишь попадая на поврежденные участки, перец провоцирует сильное раздражение и боль,«сама по себе перченая еда не вызывает изжоги».Также специалисты назвали среди плюсов острой пищи ее способность действовать как обезболивающее средство. Профессор Малышева добавила, что любители острых блюд в меньше степени подвержены болезням сердца, раку.«Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак», - сказала она.Что опасно: поедание острой пищи притупляет восприимчивость к соленому вкусу. По словам доктора Гандельмана, среди поклонников острых блюд много тех, кто также обожает все соленое.

